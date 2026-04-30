پیام مسرور بارزانی در روز جهانی کارگر
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز جهانی کارگر را به همه کارگران کوردستان و جهان تبریک گفت.
امروز جمعه اول مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت روز جهانی کارگر پیامی منتشر کرد.
در پیام نخستوزیر آمده است: «در روز جهانی کارگر به همه کارگران کوردستان و جهان صمیمانه تبریک میگویم و برایشان سلامت و آرامش آرزو میکنم.»
مسرور بارزانی افزود: «زحمات و کار و تلاشهای کارگران کوردستان را در روند بازسازی و آبادانی و توسعه اقتصادی اقلیم کوردستان ارج مینهم.»
همچنین تأکید کرد: «در این مناسبت بر پایبندی دولت اقلیم کوردستان به حفظ حقوق کارگران و بهبود وضعیت زندگی و کار آنها تأکید میکنیم.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که همیشه حقوق کارگران رعایت شود و از هر گونه ظلم و بهرهکشی دور باشند.
