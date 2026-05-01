اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانه‌های دولتی ایران، امروز جمعه ۱ مه، گزارش دادند که ایران پیشنهاد جدیدی برای مذاکره با ایالات متحده از طریق پاکستانِ میانجی‌ ارائه کرده است.

خبرگزاری رسمی ایرنا بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داد: «جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه متن آخرین پیشنهاد مذاکره خود را به پاکستانِ میانجی در مذاکرات با آمریکا، ارائه کرد.»

مشخص نیست که در این پیشنهاد جدید چه مواردی گنجانده شده است.

ایران و ایالات متحده در پی آتش‌بس شکننده‌ای که پس از تقریباً ۴۰ روز جنگ در ۲۸ فوریه آغاز شد، یک دور مذاکره برگزار کردند.

از آن زمان، مذاکرات به دلیل اعمال محاصره دریایی توسط ایالات متحده بر بنادر ایران متوقف شده است، در حالی که ایران تنگه کلیدی هرمز را تا حد زیادی بسته نگه داشته و از زمان آغاز جنگ، تنها به تعداد کمی از کشتی‌ها اجازه عبور از این آبراه را داده است.

امروز جمعه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با همتایان خود از عربستان سعودی، قطر، ترکیه، عراق و آذربایجان در مورد آخرین «ابتکارات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ» تماس‌های تلفنی برقرار کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن