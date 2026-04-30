فعال شدن پدافند هوایی تهران همزمان با تصمیمگیری کنگره آمریکا درباره جنگ با ایران
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سامانههای پدافند هوایی تهران، اواخر پنجشنبه ۳۰ آوریل، برای مقابله با هواپیماهای کوچک و پهپادها فعال شدند. در حالی که در کنار بنبست سیاسی فزاینده در واشینگتن بر سر جنگ با ایران، تنش ادامه داشت.
خبرگزاریهای تسنیم و فارس در ایران، گزارش دادند که پدافند هوایی در بخشهایی از پایتخت به مدت حدود ۲۰ دقیقه فعال بوده و «هواپیماهای کوچک و پهپادهای شناسایی» را هدف قرار داده است. مقامات بعداً اعلام کردند که وضعیت به حالت عادی بازگشته است.
این در حالی رخ داد که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، منتظر مجوز کنگره برای اقدام نظامی علیه ایران بود.
مقامات آمریکایی با استناد به آتشبس حاصل شده در اوایل این ماه، استدلال کردند که الزام مندرج در قطعنامه اختیارات جنگی، دیگر اعمال نمیشود. یک مقام ارشد دولتی با اشاره به اینکه از زمان آتشبس ۷ آوریل هیچ تبادل آتشی بین ایالات متحده و ایران صورت نگرفته است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «برای اهداف قطعنامه اختیارات جنگی، خصومتهایی که از شنبه ۲۸ فوریه آغاز شده بود، پایان یافته است.»
پیش از این، مجتبی خامنهای، رهبر ایران، گفت که ایالات متحده متحمل «شکست شرمآوری» شده است و هشدارهای ترامپ مبنی بر اینکه واشینگتن میتواند محاصره دریایی طولانیمدتی را اعمال کند، رد کرد.
در همین حال، بازارهای جهانی به شدت به تنشها واکنش نشان دادند و قیمت نفت به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسید.
ب.ن