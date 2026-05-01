پلیس ترکیه در تجمعات روز کارگر دهها نفر را دستگیر کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پلیس ترکیه، امروز جمعه ۱ مه، در استانبول، همزمان با تجمع هزاران نفر در سراسر کشور، گاز اشکآور شلیک کرد و دهها نفر را که در روز کارگر تظاهرات میکردند، دستگیر کرد.
طبق گزارش انجمن وکلای CHD، نزدیک به ۲۰۰ نفر در استانبول دستگیر شدند، جایی که پلیس از خودروهای ضد شورش به سمت جمعیت گاز اشکآور شلیک کرد.
تصاویر پخش شده در کانال HALK TV نشان داد که رئیس حزب کارگران ترکیه، ارکان باش، در حالی که اسپری فلفل به صورتش پاشیده شده بود، در حال صحبت است.
وی گفت: "کسانی که در قدرت هستند، ۳۶۵ روز سال صحبت میکنند، پس بگذارید کارگران حداقل یک روز در سال در مورد سختیهایی که با آن مواجه هستند صحبت کنند."
دو گروه پس از اعلام قصد خود برای راهپیمایی به میدان تقسیم - صحنه چندین اعتراض ضد دولتی در گذشته - که شبانه توسط پلیس مسدود شده بود، به طور ویژه در سمت اروپایی شهر مورد توجه قرار گرفتند.
باشاران آکسو، از مسئولان اتحادیه کارگران، درست پس از آنکه بستن میدان تقسیم را محکوم کرد، دستگیر شد.
او با عصبانیت گفت: «شما نمیتوانید یک میدان را به روی کارگران ترکیه ببندید. همه از میدان تقسیم، برای مراسم رسمی، برای جشنها استفاده میکنند. فقط کارگران، زحمتکشان، فقرا میدان را به روی خود بسته میبینند.»
اول ماه مه، که بزرگداشت روز کارگران و طبقه کارگر است، هر ساله شاهد استقرار گسترده پلیس در ترکیه است و منطقه بزرگی در قلب استانبول در اطراف میدان تقسیم مسدود میشود.
سال گذشته، اعتراضات به منطقه کادیکوی شهر کشیده شد و بیش از ۴۰۰ نفر دستگیر شدند.
امروز جمعه، استقرار گسترده پلیس، با تجهیزات ضد شورش، و موانع فلزی، دسترسی به محلههای مرکزی استانبول را مسدود کرد.
در منطقه مجیدیه کوی، پلیس از گاز اشکآور علیه جمعیتی استفاده کرد که هوادار یک حزب مارکسیستی و حزب کمونیست چین بودند و علیه آمریکا و حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، شعار میدادند.
پلیس که محله بشیکتاش را محاصره کرده بود، هر زمان که تظاهرکنندگان شعاری سر میدادند، مداخله میکرد - گاهی با خشونت –. چندین معترض بر زمین افتادند.
اتحادیهها و انجمنهای جامعه مدنی، تظاهرات اول ماه مه را با شعار "نان. صلح. آزادی" آغاز کردند.
تورم در ترکیه رسماً 30 درصد اعلام شده است، اما طبق برآوردهای مستقل، نزدیک به 40 درصد است.
در آنکارا، حدود 100 معدنچی زغال سنگ که برای مطالبه دستمزدهای معوقه، اعتصاب غذای 9 روزه انجام داده بودند، با پیوستن به راهپیمایی روز کارگر، که به طور قابل توجهی بزرگ و جوان بود و تحت نظارت حضور قابل توجه پلیس قرار داشت، مورد تشویق قرار گرفتند.
در اوایل این هفته، مقامات ترکیه حکم دستگیری و تفتیش 62 نفر را صادر کردند که از این تعداد، 46 نفر - از جمله روزنامهنگاران، اعضای اتحادیههای کارگری و چهرههای مخالف بودند.
