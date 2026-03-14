ایران با موشک‌های "خیبرشکن و " قدر" بە اسرائیل حمله کرده است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد با استفاده از انواع موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری، حمله‌ای گسترده به چند هدف راهبردی در داخل اسرائیل و برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه انجام داده است.

در بیانیه‌ای که بامداد شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، آمده است این عملیات گسترده مناطقی در جلیل، جولان و شهر حیفا در اسرائیل را هدف قرار داده و هم‌زمان چند پایگاه نظامی آمریکا در منطقه نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، عملیات با استفاده از موشک‌های «خیبرشکن» و «قدر» در کنار پهپادهای انتحاری انجام شده است. سپاه پاسداران تأکید کرده است که حملات «با موفقیت کامل به اهداف تعیین‌شده اصابت کرده‌اند».

در ساعات گذشته اسرائیل با موجی از حملات موشکی هم‌زمان روبه‌رو شده که منابع آن ایران و جنبش حزب‌الله لبنان عنوان شده‌اند؛ رویدادی که از سوی ناظران یکی از جدی‌ترین تشدید تنش‌ها از زمان آغاز درگیری‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بامداد امروز حمله‌ای هماهنگ به شمال این کشور انجام شده و صدای انفجارهای شدید در چند منطقه شنیده شده است. همچنین یک موشک به‌طور مستقیم در مرکز شهر حیفا فرود آمده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کرد این حمله هم‌زمان با شلیک چند موشک دیگر از خاک لبنان صورت گرفته است.

در پی این حملات، فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل از شهروندان خواست بلافاصله پس از شنیدن آژیرهای هشدار به پناهگاه‌ها بروند. در همین حال تیم‌های امدادی وابسته به سازمان «ستاره داوود سرخ» برای امدادرسانی و ارزیابی میزان خسارات به محل‌های اصابت موشک‌ها اعزام شده‌اند.