شهر دهوک سی و پنج سال پیش از دست حکومت بثی آزاد شد

امروز با سی‌وپنجمین سالگرد قیام شهر دهوک مصادف است

روز ۱۴ مارس، سی‌وپنجمین سالگرد قیام تاریخی شهر دهوک در اقلیم کوردستان است؛ روزی که مردم این شهر همراه با نیروهای پیشمرگه به سلطه سرکوبگر رژیم بعث پایان دادند و شهر را آزاد کردند.

جرقه قیام دهوک شامگاه ۱۳ مارس ۱۹۹۱ زده شد؛ زمانی که مردم و نیروهای پیشمرگه طرحی دقیق برای کنترل شهر آماده کردند. مناطق شرقی دهوک، شندوخا و دره دهوک به عنوان نقاط آغاز عملیات تعیین شد و ساعت ۴ بامداد ۱۴ مارس به عنوان «ساعت صفر» برای آغاز حملات مشخص شد.

بامداد آن روز، که هم‌زمان با سالروز تولد رهبر ملی کوردها ملا مصطفی بارزانی بود، مردم دهوک از زن و مرد، جوان و سالخورده به‌صورت یکپارچه علیه دستگاه‌های امنیتی رژیم بعث قیام کردند. این هم‌زمانی روحیه و انگیزه بیشتری به قیام‌کنندگان بخشید و در کمتر از یک روز تمامی پایگاه‌ها و مراکز امنیتی شهر به دست مردم افتاد.

اگرچه در برخی مراکز نیروهای رژیم مقاومت کردند و در جریان درگیری‌ها شماری از پیشمرگه‌ها و شهروندان جان خود را از دست دادند، اما اراده مردم سرانجام بر نیروهای رژیم غلبه کرد و تا شامگاه همان روز آزادی کامل دهوک اعلام شد.

این پیروزی تأثیر روانی بزرگی بر مناطق اطراف داشت و موجب فروپاشی روحیه نیروهای رژیم بعث در شهرها و مناطق اطراف دهوک شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مناطق بدون درگیری به دست مردم افتادند.

قیام دهوک بخشی از قیام بزرگ مردم کوردستان بود که از ۵ مارس ۱۹۹۱ در شهر رانیه، معروف به «دروازه قیام»، آغاز شده بود و در ادامه مسیر آزادی مناطق کوردستان نقش مهمی ایفا کرد.

امروز مردم دهوک و سراسر کوردستان با افتخار یاد آن روز را گرامی می‌دارند؛ روزی که اراده مردم بر سرکوب و دیکتاتوری پیروز شد.