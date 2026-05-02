تأکید نچیروان بارزانی و نخستوزیر مکلف عراق بر تشکیل دولتی فراگیر
در جریان دیدار رئیس اقلیم کوردستان و نخستوزیر مکلف عراق، دو طرف بر اهمیت تقویت گفتگو میان جریانهای سیاسی با هدف تشکیل دولتی که در خدمت تمامی طیفهای جامعه عراق باشد، تأکید کردند.
عصر امروز شنبه، ۲ مه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، از علی زیدی، نخستوزیر مکلف عراق که در رأس هیئتی از رهبران "چارچوب هماهنگی" به اقلیم کوردستان سفر کرده است، استقبال کرد.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی وبسایت ریاست اقلیم کوردستان، در این نشست پروندههای مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین بر ضرورت تقویت دیالوگ بین گروههای سیاسی برای دستیابی به توافقی جهت شکلگیری دولتی کارآمد تأکید کردند که بازتابدهنده مطالبات و انتظارات تمامی شهروندان باشد.
در این دیدار، موضوع ساماندهی روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرفین بر لزوم حل و فصل مسائل فیمابین در چارچوب قانون اساسی و قوانین نافذ کشور تأکید کردند.
علی زیدی، نخستوزیر مکلف، پیش از ظهر امروز در بدو ورود به اقلیم کوردستان مورد استقبال رسمی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، قرار گرفته بود.