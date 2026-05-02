احداث ۳ کارخانه بزرگ تولید خودرو در اقلیم کوردستان

مقامات اقلیم کوردستان از نهایی شدن توافقات با سرمایه‌گذاران چینی برای راه‌اندازی سه کارخانه بزرگ تولید و مونتاژ خودرو در اربیل خبر دادند. انتظار می‌رود این پروژه‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی، بخش بزرگی از نیازهای بازار منطقه را پوشش دهند.

پشتیوان حمه‌سعید، مدیرکل شهرک‌های صنعتی اقلیم کوردستان، در گفتگو با کوردستان ٢٤، اعلام کرد که مراحل قانونی احداث دو کارخانه مونتاژ خودرو به مراحل پایانی رسیده و هم‌اکنون فرآیند تخصیص زمین در جریان است.

وی، همچنین از یک پروژه استراتژیک دیگر پرده برداشت و افزود: سرمایه‌گذاران چینی در صدد ایجاد یک واحد صنعتی پیشرفته برای تولید خودروهای برقی در اربیل هستند. طرح پیشنهادی این کارخانه در حال بررسی دقیق است و پیش‌بینی می‌شود تا ۶ ماه آینده، این واحدهای صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند.

مدیرکل شهرک‌های صنعتی، علت استقبال گسترده سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان دانست و خاطرنشان کرد که هم‌اکنون ۵۴ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۱ میلیارد دلار در اقلیم در حال اجراست.