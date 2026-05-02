اسرائیل زیرساخت‌های نظامی و نیروهای حزب‌الله را هدف حملات گسترده قرار داده است

3 ساعت پیش

ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ادامه‌ی عملیات‌های خود در جنوب لبنان، زیرساخت‌های نظامی و نیروهای حزب‌الله را هدف حملات گسترده قرار داده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای رسمی تایید کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۵۰ پایگاه متعلق به حزب‌الله را منهدم کرده است. طبق این گزارش، در جریان این حملات، تعدادی از نیروهای این سازمان که در نزدیکی محل استقرار واحدهای ارتش اسرائیل حضور داشتند، شناسایی و هدف قرار گرفته‌اند.

در بیانیه‌ی ارتش اسرائیل آمده است که اهداف بمباران شده شامل «مراکز فرماندهی مسئول سازماندهی حملات حزب‌الله، ساختمان‌های با کاربری نظامی و دیگر زیرساخت‌های راهبردی» بوده که برای طراحی و اجرای عملیات علیه نیروهای اسرائیلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

بخش دیگری از این گزارش به تبادل آتش در منطقه اشاره دارد. بر این اساس، حزب‌الله چندین گلوله‌ی توپ و راکت به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده است؛ اما به گفته‌ی ارتش اسرائیل، این پرتابه‌ها در مناطق غیرمسکونی و خالی از سکنه‌ی خاک لبنان فرود آمده‌اند. به دلیل عدم وجود تهدید مستقیم، آژیرهای خطر در مناطق مرزی به صدا در نیامده است. ارتش اسرائیل تاکید کرد که به عملیات‌های خود جهت دور کردن هرگونه تهدید از شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهد داد.