نخست‌وزیر مکلف عراق اعلام کرد که تمامی جریانات سیاسی کوردستان از دولت آینده حمایت می‌کنند و "به خواست خدا همگی در تشکیل کابینه جدید مشارکت خواهند داشت".

عصر امروز، شنبه ۲ مه، "علی زیدی"، نخست‌وزیر مکلف عراق، پس از سفر به اربیل، راهی سلیمانیه شد. وی در آنجا و در پاسخ به پرسش خبرنگار "کوردستان۲۴" اظهار داشت: موضع جریانات سیاسی کوردستان بسیار مثبت است و توانسته‌ایم رضایت تمامی آن‌ها را جلب کنیم.

زیدی در ادامه افزود: احزاب کوردستانی پشتیبان دولت ما هستند و با یاری خداوند، همگی در ساختار کابینه جدید حضور خواهند داشت.

وی، همچنین بر عزم خود برای تشکیل حکومتی مقتدر با زیربنای اقتصادی مستحکم تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: در گفتگوها با هیچ‌گونه خواسته شخصی روبرو نشده‌ام.

پیش‌ازظهر امروز، علی زیدی در رأس هیئتی از "چارچوب هماهنگی" وارد اقلیم کوردستان شد و مورد استقبال رسمی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، قرار گرفت.

در نخستین ایستگاه این سفر، زیدی در پرزیدنت مسعود بارزانی دیدار کرد. در این نشست، طرفین بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت بر اساس استحقاق‌های انتخاباتی و پایبندی به زمان‌بندی‌های قانون اساسی تأکید کردند. پرزیدنت بارزانی ضمن تبیین آخرین تحولات، بر لزوم حل‌وفصل مسائل معلق میان دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان در چارچوب قانون اساسی پافشاری نمود.

در دیدار بعدی، نخست‌وزیر مکلف با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به رایزنی پرداخت. مسرور بارزانی در این نشست تصریح کرد: ما از تشکیل دولت جدید حمایت می‌کنیم تا مشکلات باقیمانده میان اقلیم و بغداد، بر پایه قانون اساسی، احترام به حقوق مردم کوردستان و حفظ جایگاه فدرالی اقلیم حل‌وفصل شود.

علی زیدی نیز ضمن قدردانی از استقبال و حمایت‌های نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد که "اقتدار اقلیم کوردستان، مایه تقویت و اقتدار دولت فدرال عراق است".