سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از لغو محدودیت‌های موقت پروازی و ازسرگیری کامل فعالیت‌های هوانوردی در این کشور خبر داد. طبق این بیانیه، وضعیت به حالت عادی بازگشته و تردد ایرلاین‌ها طبق برنامه‌های پیشین از سر گرفته می‌شود.

این سازمان امروز، شنبه ۲ مه ۲۰۲۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که تصمیم مذکور پس از بررسی‌های دقیق و ارزیابی‌های همه‌جانبه امنیتی با همکاری نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده است. در این اطلاعیه تأکید شده است که، "اولویت اصلی ما تضمین بالاترین سطح از ایمنی و سلامت برای مسافران و پروازهاست و نظارت مستمر بر وضعیت امنیتی برای پیشگیری از هرگونه مخاطره احتمالی ادامه خواهد داشت".

مقامات هوانوردی امارات ضمن قدردانی از همکاری و سعه‌صدر مسافران و شرکت‌های هواپیمایی در دوره محدودیت‌های گذشته، اعلام کردند که تمامی تیم‌های فنی و اداری فرودگاه‌ها برای مدیریت شرایط جدید و مواجهه با هرگونه سناریوی احتمالی در آمادگی کامل به‌سر می‌برند.

لغو این محدودیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که منطقه خاورمیانه دوران تنش‌زایی را پشت سر گذاشته است. در پی درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز و تا ۸ آوریل ادامه داشت، صنعت هوانوردی منطقه با بحرانی بی‌سابقه روبرو شد.

براساس داده‌های وب‌سایت تحلیلی "فلایت رادار ۲۴"، بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ پرواز در سطح خاورمیانه لغو شدەاند. فرودگاه‌های امارات متحده عربی به‌دلیل موقعیت استراتژیک و حجم بالای ترانزیت، بیشترین میزان آسیب و توقف عملیاتی را در میان کشورهای منطقه تجربه کردند.