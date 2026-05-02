نخستوزیر مکلف: اقتدار اقلیم کوردستان مایه تقویت دولت فدرال است
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز شنبه (۲ مه ۲۰۲۶) میزبان علی زیدی، نخستوزیر مکلف دولت فدرال و هیئتی از چارچوب هماهنگی بود.
در این نشست، طرفین آخرین تلاشها و گفتگوها پیرامون تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در این دیدار ضمن اعلام حمایت از تشکیل دولت جدید، تأکید کرد که این حمایت با هدف حلوفصل مشکلات معلق مانده میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی، احترام به حقوق مردم کوردستان و صیانت از موجودیت فدرالی اقلیم صورت میگیرد.
مسرور بارزانی همچنین خاطرنشان کرد: فرصت جدیدی فراهم شده تا مشکلات به صورت بنیادین و نهایی حل شوند. انتظار میرود با اقلیم کوردستان رفتاری عادلانه صورت گیرد و فرآیند سیاسی عراق بر سه اصل مشارکت، توازن و توافق استوار باشد.
از سوی دیگر، علی زیدی، نخستوزیر مکلف، ضمن قدردانی از استقبال و پشتیبانی نخستوزیر اقلیم کوردستان، اظهار داشت: اقتدار اقلیم کوردستان، مایه تقویت دولت فدرال است.
وی، همچنین اطمینان داد که دولت آینده با نگاهی عادلانه با اقلیم کوردستان تعامل خواهد کرد.