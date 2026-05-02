پرزیدنت بارزانی و علی زیدی روند تشکیل دولت جدید عراق را بررسی کردند
پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام میزبان نخستوزیر مامور به تشکیل کابینهی عراق و هیئتی از چارچوب هماهنگی بود تا آخرین تحولات سیاسی کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
پرزیدنت بارزانی روز شنبه، ۲ مه ۲۰۲۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با علی فالح زیدی، نخستوزیر مامور به تشکیل دولت عراق و هیئت همراه وی دیدار کرد. طبق بیانیهی دفتر رسانهای نخستوزیر مامور، در این نشست اوضاع عمومی کشور و پیشرفت گفتگوها برای تشکیل کابینهی جدید بررسی شد.
تاکید بر تشکیل دولتی مقتدر و فراگیر
در این دیدار طرفین بر اهمیت یکپارچهسازی دیدگاهها و موضعگیریها تاکید کردند. پرزیدنت بارزانی و علی فالح زیدی خاطرنشان کردند که عراق نیازمند تشکیل دولتی مقتدر است که توانایی رویارویی با چالشها، عبور از بحرانها، تقویت ثبات و تحقق مطالبات تمامی طیفهای ملت عراق را داشته باشد.
پیش از این دیدار، در پیشازظهر امروز شنبه، ۲ مه ۲۰۲۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در فرودگاه بینالمللی اربیل از علی فالح زیدی استقبال کرده بود.
اعضای هیئت همراه و بازهی زمانی قانونی
در این سفر، چهرههای برجستهی چارچوب هماهنگی از جمله محسن مندلاوی (رئیس ائتلاف اساس)، عبدالحسین موسوی (رئیس ائتلاف نهج وطنی)، فالح فیاض (رئیس سازمان حشد شعبی) و عباس عامری (دبیر چارچوب هماهنگی)، علی فالح زیدی را همراهی میکردند.
شایان ذکر است که رهبران چارچوب هماهنگی در شب ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در بغداد، به اتفاق آرا علی فالح زیدی را برای تصدی پست نخستوزیری نامزد کردند. وی طبق قانون اساسی ۲۵ روز دیگر فرصت دارد تا اعضای کابینهی خود را جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.