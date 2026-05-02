پروازهای قطر به اربیل کلید خورد؛ پایان وقفه پروازی در منطقه

شرکت هواپیمایی قطر (قطر ایرویز) اعلام کرد که در پی ثبات نسبی اوضاع، از چند روز آینده پروازهای خود را در سراسر منطقه خاورمیانه از سر خواهد گرفت. طبق برنامه اعلام شده، پروازها به مقاصد عراق از دهم ماه جاری میلادی (می) آغاز می‌شود.

امروز شنبه، ۲ مه ۲۰۲۶، شرکت "قطر ایرویز" با انتشار بیانیه‌ای از عادی‌سازی گام‌به‌گام فعالیت‌های خود خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، پروازهای باری (Cargo) به مقصد بغداد از ۷ می آغاز شده و در پی آن، از تاریخ ۱۰ می (۲۰ اردیبهشت)، پروازهای مسافربری روزانه به مقاصد اربیل، بغداد، بصرە، دبی، شارجە، بحرین و دمشق از سر گرفته خواهد شد.

این شرکت هواپیمایی همچنین تأکید کرد که در حال بازسازی مرحله‌ای شبکه پروازی بین‌المللی خود است و انتظار می‌رود تا نیمه ژوئن امسال (۱۶ حوزیران)، گستره پروازها به بیش از ۱۵۰ مقصد جهانی افزایش یابد.

قطر ایرویز با اشاره به احتمال تغییر یا لغو برنامه‌ها، از مسافران خواست برای اطمینان از آخرین وضعیت پروازها، به‌طور مداوم وب‌سایت رسمی این شرکت را چک کنند.

در پی تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در منطقه از ۲۸ فوریه امسال، بیش از ۱۲,۳۰۰ پرواز در خاورمیانه لغو شده بود، اما اکنون شرکت‌های هواپیمایی در تلاش‌اند تا وضعیت تردد هوایی را به حالت عادی بازگردانند.