والاستریت ژورنال: پنج هواپیمای سوخترسان آمریکایی در حملات ایران آسیب دیدهاند
این حملات تلفات جانی در پی نداشته است
والاستریت ژورنال گزارش داده است که در پی حملهی موشکی ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی، پنج فروند هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا آسیب دیدهاند.
این روزنامهی آمریکایی به نقل از مقامهای آمریکایی نوشته است که این پنج هواپیما طی چند روز گذشته و همزمان با حملات موشکی ایران آسیب دیدهاند. بر اساس این گزارش، هواپیماها اکنون در مرحلهی تعمیر قرار دارند و این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. والاستریت ژورنال همچنین مدل دقیق هواپیماهای آسیبدیده را منتشر نکرده است.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، پنجشنبهی گذشته اعلام کرد یک فروند هواپیمای سوخترسان از نوع KC-۱۳۵ در غرب عراق، در پی برخورد با یک هواپیمای دیگر، دچار سانحه شده است. سنتکام تأکید کرد این حادثه بر اثر حملهی ایران یا شلیک مستقیم رخ نداده است.
با این حساب، شمار هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا که در روزهای اخیر آسیب دیدهاند، به دستکم هفت فروند رسیده است؛ هواپیماهایی که نقش کلیدی در سوخترسانی هوایی به جنگندههای مشارکتکننده در عملیات و حملات علیه ایران دارند.