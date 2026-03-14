ایران: آمریکا از پایگاه‌های منطقه برای حمله به ما استفاده می‌کند، بنابراین آن‌ها را هدف قرار می‌دهیم

4 ساعت پیش

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران اعلام کرد هیچ توجیه حقوقی یا بین‌المللی برای حملات آمریکا و اسرائیل وجود ندارد و تأکید کرد تهران تا هر زمان که لازم باشد از خود دفاع خواهد کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران، امروز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) گفت هیچ بهانه و مستند حقوقی در چارچوب قوانین بین‌المللی نمی‌تواند حملات آمریکا و اسرائیل را توجیه کند. او این اقدامات را نقض صریح صلح دانست و افزود مردم ایران تا هر زمان که ضرورت داشته باشد، بر دفاع از خود پافشاری خواهند کرد.

بقایی همچنین گفت: «کشوری با پیشینه و تمدن ایران هرگز تسلیم نمی‌شود، حتی اگر در معرض یک جنگ ناعادلانه قرار گیرد.» او افزود ملت ایران در طول تاریخ آموخته است که چگونه در برابر فشار و ستم، پابرجا و نیرومند باقی بماند.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد هدف تهران تقویت روابط با کشورهای خلیج و دیگر همسایگان است، زیرا امنیت و ثبات منطقه تا حد زیادی به همکاری میان کشورهای منطقه وابسته است.

بقایی درباره‌ی علت هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه گفت گسترش این پایگاه‌ها در اطراف ایران و استفاده‌ی آمریکا از آن‌ها برای حمله به خاک ایران، دلیل اصلی چنین پاسخ‌هایی است.

او تأکید کرد کشورهای منطقه به‌خوبی دریافته‌اند که حضور نظامی آمریکا در این منطقه نه‌تنها صلح و ثبات به همراه نیاورده، بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شده است.