افت قیمت نفت و رشد بازارهای سهام در پی اعلام توافق میان ایران و آمریکا
اربیل (کوردستان۲۴)- بازارهای جهانی امروز دوشنبه ۱۵ ژوئن، به دنبال اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز، با کاهش قیمت نفت و رشد شاخصهای سهام واکنش نشان دادند.
بهای نفت خام که در اوج تنشها به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، حدود پنج درصد کاهش یافت و به محدوده ۸۰ دلار بازگشت. این تحول به افزایش ارزش سهام در بازارهای جهانی و کاهش تقاضا برای داراییهای امن از جمله دلار منجر شد.
تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از صادرات نفت خام جهان از آن عبور میکند، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه و اقدامات متقابل تهران، با اختلال جدی در تردد نفتکشها مواجه شده بود؛ موضوعی که به افزایش شدید قیمت انرژی در ماههای گذشته انجامید.
بر اساس اعلام طرفین، قرار است توافق یادشده روز جمعه در مراسمی در سوئیس به امضا برسد. حامیان این توافق میگویند این اقدام میتواند به سه ماه درگیری و نگرانیهای ناشی از بازگشت فشارهای تورمی پایان دهد.
در بازارهای انرژی، نفت خام برنت دریای شمال با ۵ درصد کاهش به ۸۲.۹۳ دلار در هر بشکه و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت با ۵.۳ درصد افت به ۸۰.۴۰ دلار رسید.
همزمان، بازارهای سهام نیز روندی صعودی را تجربه کردند. شاخص نزدک با رشد ۲.۶ درصدی در صدر افزایشهای والاستریت قرار گرفت. شاخصهای داوجونز و S&P 500 نیز به ترتیب ۱.۱ و ۱.۶ درصد افزایش یافتند.
رشد بازارهای آمریکا پس از عملکرد مثبت بورسهای اروپا و آسیا رخ داد. شاخص نیکی توکیو و بازار سهام سئول هر کدام حدود ۵ درصد رشد کردند؛ افزایشی که عمدتاً به ورود سرمایه به بخش فناوری نسبت داده شد. در اروپا نیز شاخصهای پاریس و فرانکفورت افزایش یافتند، در حالی که شاخص FTSE 100 لندن تحت تأثیر افت قیمت انرژی و فشار بر سهام شرکتهای نفتی، ۰.۳ درصد کاهش داشت.
راس مولد، مدیر سرمایهگذاری AJ Bell، گفت بازارهای آسیایی و اروپایی پس از انتشار خبر توافق جهش کردند، اما میزان رشد کمتر از انتظارات بود. به گفته او، بخشی از این موضوع به بهبود بازارها در هفتههای اخیر و همچنین تداوم نگرانیها درباره تورم مربوط میشود.
از سوی دیگر، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد این توافق به «پایان فوری» جنگ منجر شده و مذاکرات درباره «توافق نهایی» طی دو ماه آینده ادامه خواهد یافت.
با این حال، جزئیات توافق همچنان به طور کامل روشن نشده است. این توافق پس از هفتهها مذاکرات فشرده و در شرایطی حاصل شده که با وجود برقراری آتشبس در ماه آوریل، تنشها میان دو طرف ادامه داشت.
دونالد ترامپ، روز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: «توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. کشتیهای جهان، موتورهای خود را روشن کنید؛ بگذارید نفت جریان یابد.»
در حوزه سیاست پولی نیز سرمایهگذاران چشمانتظار نشستهای این هفته بانکهای مرکزی هستند. انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا و بانک انگلستان نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا تأثیر تحولات اخیر بر تورم را ارزیابی کنند.
این نخستین نشست فدرال رزرو به ریاست کوین وارش، خواهد بود؛ نشستی که پس از درخواستهای مکرر ترامپ برای کاهش نرخ بهره برگزار میشود.
دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، گفت اظهارات رئیس فدرال رزرو درباره نرخ بهره اهمیت ویژهای خواهد داشت، زیرا نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف دو درصدی این بانک قرار دارد.
در همین حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن نیز در ادامه روند انقباضی اخیر بانکهای مرکزی بزرگ، نرخ بهره را افزایش دهد.
ایافپی/ب.ن