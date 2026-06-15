استقبال عراق از توافق ایران و آمریکا؛ تأکید بر ثبات بازارهای جهانی انرژی
وزارت امور خارجهی عراق و بر حمایت بغداد از گفتوگوهای دیپلماتیک تأکید کرد
وزارت امور خارجهی عراق، روز دوشنبه، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵)، در بیانیهای رسمی، خرسندی خود را از دستیابی به تفاهمنامهی لایحه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدهی آمریکا ابراز کرد. این وزارتخانه ضمن بازخوانی موضع ثابت عراق در حمایت از دیپلماسی، ابراز امیدواری کرد که این گام به زیربنایی برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه تبدیل شود.
عراق در این بیانیه از تلاشهای موفقیتآمیز کشورهای پاکستان و قطر در نقش میانجی تقدیر کرد. بغداد نقش این دو کشور را در پشتیبانی از روند مذاکرات که منجر به توقف اقدامات نظامی شده است، بسیار ارزشمند توصیف کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "موضع عراق همواره بر پایهی رد جنگ و توسل به گفتوگو به عنوان تنها راه حل اختلافات استوار بوده است."
وزارت امور خارجهی عراق با اشاره به آسیبهای ناشی از درگیریهای پیشین، بر ضرورت پیشگیری از تنشهای جدید تأکید کرد. در این بیانیه همچنین به موضوع بازگشایی تنگهی هرمز اشاره و تصریح شده است: "این اقدام دارای اهمیت راهبردی برای تضمین دسترسی بازارهای جهانی به نفت و گاز و ثبات قیمت بینالمللی انرژی است."
در پایان، وزارت امور خارجهی عراق بر تداوم نقش متوازن خود برای نزدیکسازی دیدگاههای کشورهای منطقه تأکید کرد و ایجاد یک سیستم امنیت جمعی را لازمهی دستیابی به توسعه و رفاه برای ملتهای منطقه دانست.