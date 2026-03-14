گزارش‌ها حاکی است یک موشک بالستیک از خاک بحرین به سمت ایران شلیک شده است

3 ساعت پیش

بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز و چند ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، برای نخستین بار موشکی بالستیک از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به سوی ایران شلیک شده است.

این رویداد روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) رخ داده و طبق گزارش‌ها، موشک یادشده از خاک بحرین و با استفاده از سامانه‌ای ساخت آمریکا به سمت ایران پرتاب شده است. نیویورک تایمز این حمله را نخستین مورد از شلیک موشک از کشورهای خلیج فارس به ایران توصیف کرده است.

با این حال، هنوز مشخص نشده است که این حمله موشکی مستقیماً توسط نیروهای آمریکایی انجام شده یا ارتش بحرین آن را اجرا کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از آغاز درگیری‌ها، ایران هزاران پهپاد و موشک به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کرده که در برخی موارد موجب تلفات انسانی و خسارات گسترده شده است.