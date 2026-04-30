زیدی و تام باراک روابط دوجانبه میان بغداد و واشینگتن را بررسی کردند

3 ساعت پیش

علی زیدی و تام براک در تماسی تلفنی، راه‌های تقویت همکاری‌های راهبردی و توسعه‌ی روابط دوجانبه میان بغداد و واشینگتن را بررسی کردند.

علی زیدی، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل دولت جدید عراق، روز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، تماسی تلفنی از سوی تام براک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده در امور سوریه دریافت کرد. در این گفتگو، فرستاده‌ی آمریکا مأموریت رسمی زیدی برای تشکیل کابینه را تبریک گفت.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که طرفین در این تماس، گسترش سطح هماهنگی‌ها در زمینه‌های مختلف و تقویت مشارکت راهبردی میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. علی فالح زیدی در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) از سوی گروه‌های عضو «چارچوب هماهنگی» به‌صورت رسمی به عنوان تنها نامزد تصدی پست نخست‌وزیری عراق معرفی شد.