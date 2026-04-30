تلاشهای دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان واشینگتن و تهران
پاکستان خوهان دستیابی به یک توافق جامع میان ایران و آمریکا است
وزارت امور خارجهی پاکستان بر تداوم رایزنیها با هدف جلوگیری از گسترش درگیریها در خاورمیانه و دستیابی به یک توافق جامع میان آمریکا و ایران تأکید کرد.
دولت پاکستان روز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که به تلاشهای خود برای تسهیل گفتگو میان واشینگتن و تهران ادامه میدهد. وزارت امور خارجهی این کشور در بیانیهای بر پایبندی اسلامآباد به کاهش تنشها و برقراری آتشبس پایدار در منطقه تأکید کرد.
پس از آغاز درگیریهای نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران در ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶، پاکستان موفق شد در ۸ آوریل یک آتشبس موقت میان طرفین برقرار کند. با وجود برگزاری دور جدید مذاکرات در ۱۱ آوریل در پاکستان و عدم دستیابی به توافق نهایی، دونالد ترامپ در ۲۱ آوریل به درخواست میانجیگران پاکستانی، مدت آتشبس را تمدید کرد تا تهران پیشنهادات خود را برای مذاکره ارائه دهد. کانالهای دیپلماتیک میان دو طرف همچنان از طریق اسلامآباد باز است.