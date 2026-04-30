امارات متحده‌ی عربی سفر شهروندان خود به ایران، عراق و لبنان را ممنوع کرد

در پی بن‌بست در مذاکرات، ایالات متحده و اسرائیل از طرح‌های نظامی علیه تأسیسات انرژی و نظامی ایران پرده برداشتند؛ همزمان امارات متحده‌ی عربی سفر شهروندان خود به ایران، عراق و لبنان را ممنوع کرد.

با افزایش احتمال شکست نهایی مذاکرات دیپلماتیک، گزارش‌های رسانه‌ای از آمادگی تل‌آویو و واشینگتن برای آغاز موج جدیدی از حملات علیه اهداف راهبردی در خاک ایران حکایت دارند. کانال ۱۲ تلویزیون ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) اسرائیل اعلام کرد که دولت این کشور در انتظار اعلام رسمی شکست مذاکرات از سوی ایالات متحده است تا حملات خود به زیرساخت‌های انرژی ایران را از سر بگیرد.

طرح‌های نظامی مشترک و احتمال کنترل تنگه‌ی هرمز

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بخشی از بدنه‌ی حاکمیت در اسرائیل بر این باورند که واشینگتن چراغ سبز لازم برای هدف قرار دادن تأسیسات گاز و زیرساخت‌های اقتصادی ایران را صادر کرده است. این اقدام از سوی مقامات اسرائیلی به عنوان فرصتی برای پایان دادن به نفوذ منطقه‌ای ایران توصیف شده است.

همزمان، وب‌سایت «آکسیوس» فاش کرد که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) طرحی را برای انجام یک سلسله حملات «کوتاه و کوبنده» علیه ایران آماده کرده است. این طرح تنها شامل بمباران هوایی نیست، بلکه احتمال کنترل بخشی از تنگه‌ی هرمز به منظور تضمین امنیت تردد کشتی‌های تجاری و بازگشایی مسیرهای بین‌المللی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

ادعای دونالد ترامپ درباره‌ی نابودی توان نظامی ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) مدعی شد که در پی حملات اخیر، ۸۲٪ از کارخانه‌های تولید پهپاد و ۹۰٪ از مراکز تولید موشک ایران منهدم شده است. دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران تأکید کرد که تهران به‌شدت به دنبال دستیابی به یک توافق جدید است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در سخنان خود اظهار داشت: «ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اقتصاد این کشور ویران شده و رهبری آن در وضعیت نامشخصی قرار دارد.» وی همچنین افزود که اگر این حملات صورت نمی‌گرفت، ایران اکنون به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شده بود.

هشدار تند مقامات تهران و واکنش‌های منطقه‌ای

در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی ایران به این تحرکات واکنش تندی نشان داده‌اند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، اعلام کرد که کنترل تنگه‌ی هرمز توسط نیروهای ایرانی، آینده‌ی منطقه را از حضور ایالات متحده پاکسازی خواهد کرد. همچنین مجید موسوی، جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، هشدار داد که هرگونه حمله‌ی آمریکا، حتی اگر محدود باشد، با «پاسخی طولانی‌مدت و دردناک» علیه پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه مواجه خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی و تدابیر پیشگیرانه‌ی کشورهای منطقه

تنش‌های اخیر منجر به افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت در چهار سال گذشته شده است. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که انسداد مسیرهای آبی در دو ماه گذشته، باعث اختلال در تأمین ۲۰٪ از نیاز انرژی جهان شده است. در این راستا، ایالات متحده تلاش می‌کند با ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی و اعمال محاصره‌ی دریایی شدید، از صادرات نفت ایران جلوگیری کند.

در همین پیوند، وزارت امور خارجه‌ی دولت امارات متحده‌ی عربی با صدور بیانیه‌ای رسمی، سفر شهروندان خود به کشورهای ایران، لبنان و عراق را به‌دلیل وخامت اوضاع امنیتی ممنوع کرد. این وزارتخانه از اتباع خود که در حال حاضر در این سه کشور حضور دارند خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن خاک این کشورها را ترک کنند. این تصمیم در راستای سیاست‌های پیشگیرانه‌ی امارات برای حفظ سلامت شهروندانش در سایه‌ی تنش‌های نظامی و دیپلماسی جاری میان ایران، آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.