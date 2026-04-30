بازگشت بزرگترین ناو هواپیمابر ایالات متحده از خاورمیانه به آمریکا

ناو هواپیمابر «جیرالد فورد» منطقه‌ی تحت پوشش سنتکام را به مقصد ویرجینیا ترک کرد

شبکه‌ی خبری «ای‌بی‌سی نیوز» به نقل از مقامات بلندپایه‌ی آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر «جیرالد فورد»، به همراه سه کشتی جنگی ناوشکن شامل «ماهان»، «وینستون چرچیل» و «باینبریج»، مأموریت خود را در منطقه‌ی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به پایان رسانده و در مسیر بازگشت به بندر نورفولک در ایالت ویرجینیا قرار دارد.

این ناو هواپیمابر که به «قلعه‌ی شناور» شهرت دارد، طولانی‌ترین دوره‌ی استقرار نظامی در تاریخ ناوهای هواپیمابر آمریکا پس از جنگ ویتنام را به نام خود ثبت کرده است. جیرالد فورد که از ژوئن سال گذشته بندر نورفولک را ترک کرده بود، مأموریت‌های متعددی را در اروپا، دریای کارائیب و دریای مدیترانه انجام داد و در جریان تنش‌ها با ایران، دو بار وارد آب‌های دریای سرخ شد.

حضور جیرالد فورد در خاورمیانه همزمان با استقرار دو ناو هواپیمابر دیگر به نام‌های «آبراهام لینکن» و «جورج بوش» بود؛ اقدامی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بی‌سابقه توصیف شده و پیام راهبردی قدرتمندی به رقبای واشینگتن مخابره کرد. ناو جیرالد فورد با هزینه‌ی ساخت ۱۳ میلیارد دلار، پیشرفته‌ترین کشتی جنگی جهان محسوب می‌شود و توانایی حمل بیش از ۷۵ فروند هواپیمای جنگی را دارد.