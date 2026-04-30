گوترش بر لزوم بازگشایی فوری این آبراه برای جلوگیری از بحران اقتصاد جهانی تأکید کرد

آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی از محدودیت‌های دریانوردی در تنگه‌ی هرمز، بر لزوم بازگشایی فوری این آبراه برای جلوگیری از بحران اقتصاد جهانی تأکید کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در بیانیه‌ای شدیداللحن نسبت به خطرات بستن تنگه‌ی هرمز هشدار داد. وی تأکید کرد که تأمین امنیت دریانوردی بین‌المللی و بازگشایی بدون قید و شرط این مسیر برای تداوم جریان انرژی و کالا به بازارهای جهانی الزامی است.

دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت: «انسداد تنگه‌ی هرمز باعث خفگی اقتصاد جهانی خواهد شد.» وی هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، نرخ رشد اقتصاد جهانی به ۳.۱ درصد سقوط خواهد کرد که این مسئله با افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید تورم جهانی همراه خواهد بود.

گوترش همچنین اعلام کرد که سازمان ملل در حال تدوین چارچوبی برای نجات ایمن کشتی‌ها و دریانوردان از مناطق درگیری است. شایان ذکر است که در پی حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه‌ی گذشته، مقامات تهران تنگه‌ی هرمز را مسدود کردند که این اقدام تأثیر گسترده‌ای بر افزایش قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی داشته است.