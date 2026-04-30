فرماندهان ارشد ارتش ایالات متحده مجموعه‌ای از گزینه‌های نظامی را با هدف فشار بر تهران جهت بازگشت به میز مذاکره، به رئیس‌جمهور این کشور ارائه می‌دهند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که امروز پنجشنبه، فرماندهان بلندپایه‌ی ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، راهکارهای نظامی برای برخورد با ایران را بررسی می‌کنند. در این نشست، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گزینه‌های مرتبط با محاصره‌ی نظامی را با هدف ناچار کردن تهران به گفتگو برای پایان دادن به درگیری‌ها ارائه خواهند کرد.

در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد که توقف اقدامات تهاجمی و اظهارات تحریک‌آمیز آمریکا، پیش‌شرط اصلی هرگونه فرآیند اعتماد‌سازی است. وی تأکید کرد که تهران همواره دیپلماسی را اولویت خود می‌داند، اما پایان جنگ نیازمند مذاکرات جدی و رفع تهدیدهاست.

تنش‌ها میان واشینگتن و تهران پس از آن به اوج رسید که دونالد ترامپ در اقدامی نمادین، تصویری منتشر کرد که در آن نام «تنگه‌ی هرمز» به «تنگه‌ی ترامپ» تغییر یافته بود. ایران پیش‌تر پیشنهاد بازگشایی تنگه را مشروط به لغو تحریم بنادر خود مطرح کرده بود، اما همچنان بر خروج نیروهای آمریکایی از منطقه تأکید دارد.