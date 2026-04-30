سنتکام: از ورود ۴۴ کشتی تجاری به بنادر ایران جلوگیری شد
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای دریایی این کشور در راستای اجرای تحریمهای بینالمللی، دهها کشتی تجاری را از مسیر بنادر ایران بازگرداندهاند.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) روز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار تصاویری از استقرار نیروهای دریایی خود در دریای عرب، بر تداوم اجرای تحریمها علیه بنادر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
بر اساس بیانیهی رسمی سنتکام، کشتی جنگی «نیواورلئان» در دریای عرب مسئولیت نظارت بر تحرکات دریایی و اجرای فرآیند محاصره را بر عهده دارد.
مقامات سنتکام تأیید کردند که تاکنون از ورود ۴۴ کشتی تجاری که قصد پهلوگیری در بنادر ایران را داشتند جلوگیری شده و تمامی این شناورها ناچار به بازگشت شدهاند.