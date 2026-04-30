رئیس جمهور آمریکا تلفنی با علی فالح زیدی زیدی گفتگو کرد
دعوت دونالد ترامپ از نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینهی عراق برای سفر به واشنتن
دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با علی فالح زیدی، ضمن تبریک مأموریت وی برای تشکیل دولت جدید عراق، بر تقویت روابط راهبردی و آغاز مرحلهای نوین در مناسبات دوجانبه تأکید کرد.
روز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، علی فالح زیدی، نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینهی عراق، تماسی تلفنی از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دریافت کرد.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که دونالد ترامپ در این گفتگو، ضمن تبریک به علی فالح زیدی برای برگزیده شدن جهت تصدی پست نخستوزیری، از وی بهطور رسمی دعوت کرد تا برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد ایالات متحده به واشنتن سفر کند.
در این تماس تلفنی، طرفین به بررسی روابط راهبردی میان عراق و آمریکا و راهکارهای توسعه و تقویت آن در زمینههای گوناگون پرداختند. همچنین دو طرف بر اهمیت کار مشترک و همکاریهای دوجانبه در راستای تحکیم ثبات و امنیت در منطقه تأکید کردند.
دونالد ترامپ نیز در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «تروث» نوشت: «برای علی فالح زیدی در مأموریت تشکیل کابینهی جدید که به دور از تروریسم باشد، آرزوی موفقیت میکنیم.» وی همچنین خاطرنشان کرد که این دولت میتواند آیندهای روشنتر و بهتر را برای عراق تضمین کند.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از پیام خود، بر اهمیت پیوندهای دوجانبه پافشاری کرد و افزود: «ما مشتاقانه در انتظار ایجاد رابطهای نوین، قدرتمند، کارآمد و بسیار ثمربخش میان عراق و آمریکا هستیم.»
دونالد ترامپ این تحول را نقطهی عطفی در مناسبات واشنتن و بغداد توصیف کرد و گفت: «این آغاز مرحلهای جدید و بزرگ میان دو ملت ماست؛ مرحلهای سرشار از رفاه، ثبات و موفقیت که پیش از این سابقه نداشته است.»
شایان ذکر است که گروههای عضو «چارچوب هماهنگی» عصر روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، بهطور رسمی بر سر معرفی علی فالح زیدی بهعنوان تنها نامزد خود برای تصدی کرسی نخستوزیری عراق به توافق رسیده بودند.