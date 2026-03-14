تنش تازه میان ایران و امارات و هشدار تهران
امارات از حمله به کنسولگری خود در اربیل خبر داد
ایران به رهبری امارات دربارهی هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در این کشور هشدار داد؛ همزمان امارات از حملهی پهپادی به کنسولگری خود در اربیل و زخمی شدن دو نیروی امنیتی خبر داد.
در حالی که جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر وارد پانزدهمین روز خود شده است، تنشها میان تهران و امارات متحده عربی نیز افزایش یافته است. همزمان با هشدار نظامی ایران به امارات، ابوظبی اعلام کرد کنسولگری این کشور در اربیل هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
هشدار ایران به امارات دربارهی پایگاههای آمریکا
فرماندهی مرکزی عملیات نظامی سپاه پاسداران ایران، موسوم به قرارگاه خاتمالانبیاء، امروز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) در بیانیهای به رهبری امارات هشدار داد که تهران حق خود میداند برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود اقدام کند.
در این بیانیه آمده است ایران ممکن است مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در امارات، از جمله پایگاهها، بنادر، لنگرگاهها و انبارهای تسلیحاتی را هدف قرار دهد. همچنین از ساکنان مناطق نزدیک به این تأسیسات خواسته شده است هرچه سریعتر از این مناطق دور شوند، زیرا این مکانها «اهداف مشروع» در چارچوب عملیات نظامی ایران محسوب میشوند.
این هشدار در حالی صادر شده است که وزارت دفاع امارات اعلام کرد تنها در روز شنبه ۹ موشک و ۳۳ پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است.
حمله پهپادی به کنسولگری امارات در اربیل
در تحولی دیگر، وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد کنسولگری این کشور در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
در بیانیهای که امروز منتشر شد، این وزارتخانه حمله مذکور را «یک اقدام تروریستی خطرناک» توصیف کرد و اعلام کرد در نتیجه این حمله دو نیروی امنیتی زخمی شدهاند و خسارات قابل توجهی نیز به ساختمان کنسولگری وارد شده است.
بر اساس این بیانیه، این دومین حمله طی یک هفته گذشته به کنسولگری امارات در اقلیم کوردستان محسوب میشود.
محکومیت حمله و درخواست تحقیق
وزارت خارجه امارات تأکید کرد هدف قرار دادن نمایندگیهای دیپلماتیک نقض آشکار قوانین و عرفهای بینالمللی، بهویژه کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک است که حفاظت کامل از اماکن دیپلماتیک و کارکنان آنها را تضمین میکند.
ابوظبی همچنین هشدار داد چنین حملاتی تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه محسوب میشود.
در پایان این بیانیه، دولت امارات از دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان خواست تحقیقات کاملی درباره این حمله انجام دهند، عاملان آن را شناسایی کنند و اقدامات لازم برای محاکمه و مجازات مسئولان این حادثه را در دستور کار قرار دهند.
وزارت خارجه امارات در عین حال تأکید کرد این کشور هرگونه اقدام تروریستی را که با هدف بیثبات کردن منطقه انجام شود، بهشدت محکوم میکند و بر ضرورت حفاظت از مأموریتهای دیپلماتیک مطابق با قوانین بینالمللی تأکید دارد.