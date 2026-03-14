رئیس جمهور فرانسه آمادگی پاریس را برای میزبانی این گفت‌وگوها اعلام کرد

1 ساعت پیش

رئیس‌جمهور فرانسه در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی کامل اوضاع لبنان، از اسرائیل خواست وارد مذاکرات مستقیم با دولت لبنان شود و آمادگی پاریس را برای میزبانی این گفت‌وگوها اعلام کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ در پیامی به زبان عربی در شبکه اجتماعی «ایکس» از اسرائیل خواست با گفت‌وگوی مستقیم با دولت لبنان و دیگر مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی این کشور موافقت کند.

مکرون تأکید کرد باید از هر اقدامی که لبنان را به ورطه هرج‌ومرج بکشاند جلوگیری شود و در این چارچوب، حزب‌الله باید فوراً از تشدید نظامی دست بکشد و اسرائیل نیز حملات گسترده و بمباران‌های سنگین خود را متوقف کند؛ به‌ویژه در شرایطی که صدها هزار نفر در نتیجه این حملات آواره شده‌اند.

رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد روز جمعه به‌صورت تلفنی با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، نواف سلام، نخست‌وزیر، و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور گفت‌وگو کرده است.

او افزود دولت لبنان آمادگی خود را برای ورود به گفت‌وگوی مستقیم با اسرائیل نشان داده، مشروط بر آن‌که همه مؤلفه‌های کشور در این روند نمایندگی شوند.

مکرون از اسرائیل خواست این فرصت را برای رسیدن به آتش‌بس و یافتن راه‌حل پایدار مغتنم بشمارد؛ راه‌حلی که به دولت لبنان امکان دهد تعهدات خود را اجرا و حاکمیت کشور را حفظ کند. او همچنین آمادگی پاریس را برای تسهیل و میزبانی این مذاکرات اعلام کرد.

پیش‌تر ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، ابتکار عملی چهارماده‌ای برای پایان دادن به جنگ ارائه کرده بود. این طرح شامل برقراری آتش‌بس کامل با اسرائیل، فراهم کردن پشتیبانی لجستیکی لازم برای ارتش لبنان با هدف خلع سلاح حزب‌الله و ضبط انبارهای تسلیحاتی این گروه، و آغاز مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل با نظارت بین‌المللی است.

این تحرکات سیاسی در حالی انجام می‌شود که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران، حزب‌الله لبنان از ۲ مارس با شلیک موشک به سوی اسرائیل، این کشور را وارد مرحله تازه‌ای از درگیری کرد؛ اقدامی که با پاسخ اسرائیل از طریق حملات هوایی گسترده، پیشروی زمینی و هشدارهای تخلیه همراه شد و به آوارگی صدها هزار تن انجامید.