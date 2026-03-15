ترامپ: کشورهای جهان باید مسئولیت حفاظت از تنگهی هرمز را بر عهده بگیرند
رئیسجمهوری آمریکا خواستار آن شد کشورها نقش مستقیمتری در تأمین امنیت آبراه راهبردی هرمز ایفا کنند
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحدهی آمریکا، روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد کشورهایی که از انتقال نفت از مسیر تنگه هرمز سود میبرند، باید مسئولیت حفاظت از این گذرگاه مهم دریایی را بر عهده بگیرند.
ترامپ گفت آمریکا توانسته است ایران را از نظر نظامی و اقتصادی بهطور کامل تضعیف کند و در عین حال، به کشورهایی که در مسیر تأمین امنیت این آبراه مشارکت دارند، کمک گسترده ارائه میدهد و با آنها هماهنگی میکند تا روند کارها با سرعت و بدون مشکل پیش برود.
او تأکید کرد حفاظت از مسیرهای حیاتی آبی باید از ابتدا در قالب تلاشی جمعی دنبال میشد و افزود چنین همکاری بینالمللی میتواند به نزدیکتر شدن کشورها و تقویت صلح و امنیت پایدار منجر شود.
رئیسجمهوری آمریکا پیشتر نیز گفته بود چند کشور در هماهنگی با واشنگتن در حال بررسی اعزام ناوهای جنگی به تنگه هرمز هستند تا امنیت کشتیرانی و حملونقل دریایی را تضمین کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرده بود شب گذشته حملهای دقیق و هدفمند علیه جزیره «خارگ» در ایران انجام داده و مدعی شده بود اهداف تعیینشده در این عملیات با موفقیت و دقت بالا مورد اصابت قرار گرفتهاند.