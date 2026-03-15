تایمز: بریتانیا هزاران سامانهی پدافند پهپادی به خاورمیانه ارسال میکند
لندن برای مقابله با تهدیدات دریایی و تأمین امنیت گلوگاههای حیاتی، تجهیزات پیشرفتهی نظامی به منطقه اعزام میکند
دولت بریتانیا در راستای حفظ امنیت دریانوردی، آمادهسازی برای ارسال هزاران سامانهی ضدپهپاد و پهپادهای مینیاب به خاورمیانه، بهویژه تنگهی هرمز را آغاز کرده است.
روزنامهی «تایمز» به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد که لندن در حال رایزنی فشرده با متحدان منطقهای برای حفاظت از مسیرهای تجاری است.
همزمان روزنامهی «تلگراف» فاش کرد که هدف اصلی این تجهیزات، مقابله با پهپادهای «شاهد» است که تهدیدی برای امنیت دریایی محسوب میشوند. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند ۱۴۰۴) مدعی شد که ایران از نظر نظامی و اقتصادی تضعیف شده و تأمین امنیت آبراههای بینالمللی نیازمند یک همکاری جمعی جهانی است.