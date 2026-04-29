اربیل (کوردستان۲۴) ـ در دیدار رئیس اقلیم کوردستان و رئیس دولت امارات متحده عربی، بر گسترش افق همکاری در همه زمینه‌ها تأکید شد.

امروز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی قرار گرفت.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان «در این دیدار توسعه روابط امارات با عراق و اقلیم کوردستان و گسترش افق همکاری در همه زمینه‌ها بررسی شد، به طوریکه در راستای توسعه و تقویت منافع دو طرف باشد.»

در بیانیه آمده است: «دو طرف درباره آخرین تحولات و پیامدهای خطرناک وضعیت منطقه برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. در این خصوص بر اهمیت کار مشترک و تقویت هماهنگی و همکاری در راستای حفظ آرامش و رفع خطرات تأکید کردند.»

بیانیه می‌افزاید: «در این دیدار برخی موضوعات دیگر مورد اهمیت دو طرف نیز مورد توجه قرار گرفتند.»

