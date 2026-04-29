ترامپ میگوید ممکن است نیروهای آمریکا در آلمان را کاهش دهد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده در بحبوحه اختلاف با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، بر سر جنگ ایران، در حال بررسی کاهش تعداد نیروهای کشورش در آلمان است.
ترامپ در حساب خود در پلتفرم اجتماعی تروث، نوشت: "ایالات متحده در حال مطالعه و بررسی کاهش احتمالی نیروها در آلمان است و در کوتاه مدت تصمیمی در این مورد گرفته خواهد شد."
طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۵۰۰۰ نیرو در آلمان داشت، اگرچه اکنون گمان میرود که این تعداد بیشتر باشد. رسانههای آلمانی میگویند که این تعداد نزدیک به ۵۰۰۰۰ نفر است.
ترامپ در طول هر دو دوره ریاست جمهوری خود، به عنوان بخشی از انتقاداتش از پیمان ناتو، تهدیدهای متعددی مبنی بر کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان و سایر متحدان اروپایی مطرح کرده است.
اما اکنون به نظر میرسد واشینگتن مصمم است متحدانی را که از جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران حمایت نکردهاند یا در نیروی حافظ صلح در تنگه حیاتی هرمز مشارکت نکردهاند، مجازات کند.
ساعاتی پیش از انتشار پست ترامپ در مورد تعداد سربازان در آلمان، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تلفنی با یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، صحبت کرد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که روبیو و وادفول درباره ایران و اهمیت تأمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز گفتوگو کردند.
مرتس پس از آنکه اوایل این هفته گفت ایران در میز مذاکره واشینگتن را "تحقیر" میکند، هدف خشم ترامپ قرار گرفته است.
ترامپ روز سهشنبه گفت که مرتس "فکر میکند داشتن سلاح هستهای برای ایران اشکالی ندارد. او نمیداند درباره چه چیزی صحبت میکند!"
صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه این اختلاف را کماهمیت جلوه داد و تأکید کرد که آنها هنوز روابط خوبی دارند.
مرتس در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: "از نظر من، رابطه شخصی بین رئیسجمهور آمریکا و من به خوبیِ قبل باقی مانده است."
صدر اعظم آلمان افزود که از همان ابتدا در مورد جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران ابراز تردید کرده است و افزود: "ما در آلمان و اروپا به طور قابل توجهی از عواقب آن رنج میبریم."
به نظر میرسد واشینگتن در حال بررسی اقدامات تلافیجویانه دیگری علیه متحدان غربی خود است که در مقابله با ایران کمکی نکردهاند.
هفته گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال بررسی تلاش برای تعلیق عضویت اسپانیا در ناتو است و ممکن است در موضع خود در مورد کنترل بریتانیا بر جزایر فالکلند تجدید نظر کند.
واشینگتن بعداً بیطرفی خود را در مورد حاکمیت مورد مناقشه بر جزایر فالکلند بین آرژانتین و بریتانیا که در سال ۱۹۸۲ جنگی کوتاه اما خونین بر سر این مجمعالجزایر درگرفت و بریتانیا در آن پیروز شد، تکرار کرد.
ایافپی/ب.ن