اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت نفت امروز پنجشنبه ۳۰ آوریل، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که محاصره بنادر ایران توسط نیروهای کشورش ممکن است ماه‌ها طول بکشد و اعلام شد که قرار است سنتکام گزارشی در مورد حملات نظامی جدید احتمالی به ایران به او ارائه دهد، بیش از هفت درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسید.

این در حالی است که تهران این هفته پیشنهاد جدیدی برای بازگشایی تنگه حیاتی هرمز ارائه کرد، رئیس‌جمهور آمریکا ظاهراً معتقد نبود که مذاکره با حسن نیت انجام می‌شود.

وال استریت ژورنال اعلام کرد که او به مقامات امنیت ملی گفته است برای یک محاصره طولانی مدت آماده شوند تا جمهوری اسلامی را مجبور به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود کنند.

یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، گفت: او در جلسه‌ای با مدیران نفتی در روز سه‌شنبه، در مورد تلاش‌ها برای «تسکین بازارهای جهانی نفت و گام‌هایی که می‌توانیم برای ادامه محاصره فعلی برای ماه‌ها در صورت نیاز و به حداقل رساندن تأثیر بر مصرف‌کنندگان آمریکایی برداریم» بحث کرد.

از طرفی دیگر آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه ناشناس اعلام کرد که دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، ترامپ را در مورد اقدام نظامی احتمالی مطلع خواهد کرد.

آکسیوس گزارش داد که این جلسه توجیهی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات‌های رزمی بزرگ - که بیش از سه هفته پیش برای مذاکرات پایان یافته بودند - است تا سعی کند بن‌بست مذاکرات را بشکند یا قبل از پایان جنگ، ضربه نهایی را وارد کند.

این رسانه پیش از این گزارش داده بود که ترامپ گفته است محاصره «تا حدودی مؤثرتر از بمباران است. آنها مانند یک خوک عروسکی در حال خفه شدن هستند. و اوضاع برای آنها بدتر خواهد بود. آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

او افزود عملیات دریایی تا زمانی که با تهران برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای‌اش به توافق نرسد، پایان نخواهد یافت.

ترامپ در پستی در پلتفرم تروث نوشت: «ایران نمی‌تواند اوضاع خود را سر و سامان دهد. آنها نمی‌دانند چگونه یک توافق غیرهسته‌ای امضا کنند. بهتر است هر چه زودتر عاقل شوند!»

او تصویری از خود منتشر کرد که یک تفنگ تهاجمی در دست دارد و در کنار آن نوشت: «دیگر خبری از آقای خوب نیست!»

با این حال، مایکل براون از پپرستون گفت: «باید گفت که لفاظی‌های تند در اینجا واقعاً با اقدامات ترامپ که عمدتاً در این مرحله از هرگونه تشدید مجدد تنش‌ها فاصله می‌گیرند، همخوانی ندارد.»

وی افزود: «با این اوصاف، اگرچه مسیر کلی‌تر مذاکرات همچنان به سمت دستیابی به نوعی توافق است، اما همچنان به نظر می‌رسد که مذاکرات فعلاً در نوعی بن‌بست گیر افتاده‌ است.»

او توضیح داد: «با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که بازارها به آرامی اما مطمئناً از شعار (بی‌خبری خبر خوب است) به شعار (بی‌خبری خبر بد است) در حال حرکت هستند.»

احتمال بسته شدن تنگه - که یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند - برای ماه‌ها، قیمت نفت خام را به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲، پس از حمله روسیه به اوکراین، رساند.

نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن در معاملات آسیایی با ۷.۱ درصد افزایش به ۱۲۶.۴۱ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۳.۴ درصد افزایش به ۱۱۰.۳۱ دلار رسید. هر دو بعداً این افزایش‌ها را جبران کردند.

تحلیلگران گفتند که معامله‌گران در حال تغییر به این دیدگاه هستند که بحران به آن کوتاهی که در ابتدا انتظار می‌رفت، نخواهد بود.

ای‌اف‌پی/ب.ن