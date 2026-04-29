افزایش قیمت نفت در پی گمانهزنی درباره حملات جدید به ایران
اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت نفت خام برنت، امروز پنجشنبه ۳۰ آوریل، پس از انتشار گزارشی مبنی بر اینکه ارتش آمریکا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آن کشور را در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه ایران مطلع خواهد کرد، بیش از هفت درصد افزایش یافت. این در حالی است که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز متوقف شده است.
قیمت نفت در معاملات آسیایی با 7.1 درصد افزایش به 126.41 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت با 3.4 درصد افزایش به 110.31 دلار رسید.
آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه ناشناس گزارش داد که ترامپ از دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، گزارش دریافت خواهد کرد.
آکسیوس اعلام کرد که این گزارش نشان میدهد ترامپ به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیاتهای جنگی بزرگ یا برای شکستن بنبست در مذاکرات یا برای وارد کردن ضربه نهایی قبل از پایان جنگ است.
این گزارش افزود که سنتکام طرحی را برای موجی "کوتاه و قدرتمند" از حملات به ایران - احتمالاً شامل اهداف زیرساختی - به امید شکستن بنبست مذاکرات آماده کرده است.
