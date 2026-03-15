کاخ سفید: توان پهپادی ایران ۹۵ درصد کاهش یافته است

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد عملیات‌های نظامی آمریکا، زیرساخت‌های دفاعی ایران را به مرز فروپاشی کشانده است

کارولاین لیوت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که در دو هفته‌ی گذشته، توان موشک‌های بالستیک ایران ۹۰ درصد و قدرت پهپادی این کشور ۹۵ درصد تضعیف شده است.

وی گفت نیروهای آمریکایی ۶۵ شناور جنگی را غرق و بیش از ۶ هزار هدف را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مورد اصابت قرار داده‌اند.

لیوت همچنین با اشاره به نوسانات قیمت سوخت ناشی از تنش در تنگه‌ی هرمز، تأکید کرد که دولت ترامپ از ذخایر راهبردی نفت (SPR) برای حفظ تعادل بازار استفاده می‌کند و اجازه نخواهد داد بازارهای جهانی انرژی به گروگان گرفته شوند.