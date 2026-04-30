آمریکا خواستار دیدار رئیسجمهور لبنان و نخستوزیر اسرائیل شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سفارت آمریکا در لبنان، خواستار دیدار رهبران لبنان و اسرائیل شد. این در حالی است که وزارت بهداشت اعلام کرد حملات اسرائیل به جنوب این کشور علیرغم آتشبس جاری، حداقل ۱۷ کشته برجای گذاشته است.
نمایندگان اسرائیل و لبنان در این ماه دو بار در واشنگتن دیدار کردهاند - اولین دیدارها از این نوع در دهههای گذشته - پس از آنکه گروه حزبالله تحت حمایت ایران، لبنان را در ۲ مارس وارد جنگ خاورمیانه کرد و باعث حملات سنگین اسرائیل و تهاجم زمینی شد.
پس از اولین مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آتشبس ۱۰ روزه در لبنان را که از ۱۷ آوریل آغاز شد، و تمدید سه هفتهای پس از دور دوم، اعلام کرد.
ترامپ گفته است که امیدوار است "طی چند هفته آینده" میزبان جوزف عون، رئیسجمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، باشد، زیرا دو کشور برای مذاکرات مستقیم آماده میشوند.
مذاکرات برنامهریزی شده باعث ایجاد شکاف در لبنان شده است، زیرا حزبالله مذاکرات مستقیم و همچنین تعهد قبلی بیروت برای خلع سلاح این گروه را رد کرده است.
سفارت آمریکا اعلام کرد: «لبنان در یک دوراهی قرار دارد. مردم آن فرصتی تاریخی برای بازپسگیری کشور خود و شکل دادن به آینده خود به عنوان یک ملت واقعاً مستقل و دارای حاکمیت دارند.» و افزود: «زمان تردید به پایان رسیده است.»
یک دیدار مستقیم بین عون و نتانیاهو، که با تسهیل رئیسجمهور ترامپ انجام میشود، به لبنان این فرصت را میدهد تا تضمینهای مشخصی در مورد حاکمیت کامل، تمامیت ارضی، مرزهای امن، حمایتهای بشردوستانه و بازسازی و احیای کامل اقتدار دولت بر خاک خود - که توسط ایالات متحده تضمین شده است - به دست آورد.
اسرائیل علیرغم آتشبس، حملات مرگبار خود به لبنان را ادامه داده است و سربازان آن در داخل «خط زرد» که حدود 10 کیلومتر در عمق لبنان در امتداد مرز است، فعالیت میکنند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب لبنان روز پنجشنبه ۱۷ کشته از جمله پنج زن و دو کودک برجای گذاشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله دیگری یکی از سربازانش کشته شده است.
