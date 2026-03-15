بحران کمبود موشکهای پدافندی در اسرائیل و استمداد از واشنگتن
تلآویو بهدلیل شدت درگیریها در جبهههای مختلف، با تخلیهی ذخایر موشکی خود روبرو شده است
سایت آمریکایی «سمافور» فاش کرد که مقامات اسرائیل به واشنگتن اطلاع دادهاند که ذخایر موشکهای پدافند بالستیک آنها به شدت کاهش یافته است.
این بحران در حالی رخ میدهد که تبادل سنگین آتش در جبهههای ایران و لبنان ادامه دارد.
گزارشها حاکی از آن است که واشنگتن از ماهها پیش نسبت به این ضعف پدافندی آگاه بوده است. این تنشهای بیسابقه پس از رویدادهای ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) و کشته شدن مقامات ارشد ایران، منطقه را وارد مرحلهی جدیدی از رویارویی نظامی کرده است. تاکنون هیچیک از طرفین بهصورت رسمی این گزارش را تأیید یا رد نکردهاند.