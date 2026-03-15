سپاه پاسداران از نامشخص بودن وضعیت نخستوزیر اسرائیل خبر داد
ابهام در سرنوشت نتانیاهو؛ حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در منطقه
سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای اعلام کرد در چارچوب آغاز «موج ۵۲ عملیات نظامی علیه اسرائیل»، مناطقی در خاک اسرائیل و سه پایگاه آمریکایی در منطقه را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار داده است. طبق این بیانیه، پایگاههای «علیالسالم» و «عریفجان» در کویت و یک پایگاه نظامی در عراق هدف قرار گرفتهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به هدف قرار دادن بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، آمده است: «تداوم ابهام در سرنوشت نتانیاهو و احتمال کشته شدن یا فرار او به همراه خانوادهاش، نشاندهنده عمق بحران داخلی در اسرائیل است.» این نهاد نظامی تأکید کرد که در صورت زنده بودن وی، عملیات تعقیب و هدفگذاری او ادامه خواهد یافت.
این حملات در حالی صورت میگیرد که پیشتر در ۲۸ فوریه، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای ایران منجر به تلفات سنگین و جانباختن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی شده بود.