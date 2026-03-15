تلاش دیپلماتیک مصر برای تنشزدایی میان واشینگتن و تهران
رسانههای اسرائیلی از رایزنیهای فشردهی قاهره برای میانجیگری میان ایران و ایالات متحده خبر دادند
رسانههای اسرائیلی از رایزنیهای فشردهی قاهره برای میانجیگری میان ایران و ایالات متحده با هدف جلوگیری از بیثباتی در بازار انرژی و کاهش تنشهای نظامی خبر دادند.
به گزارش شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل، عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، خواستار توقف فوری حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. قاهره بر این باور است که تداوم درگیریها پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد منطقه و جهان خواهد داشت و باید به مسیرهای دیپلماتیک برای حل اختلافات با واشینگتن فرصت داد.
یک دیپلمات عرب در گفتگو با این رسانه اظهار داشت که مصر به دلیل روابط متوازن با تمامی طرفها و مصون ماندن از حملات پهپادی و موشکی (برخلاف کشورهایی نظیر عربستان سعودی، عمان و ترکیه)، بهعنوان یک میانجی مورد اعتماد شناخته میشود.
در مقابل، شبکه (I24News) گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ابتکار عمل کشورهای عربی برای میانجیگری را رد کرده و بر تداوم عملیات نظامی علیه ایران اصرار دارد. یک مقام کاخ سفید نیز اعلام کرد که ترامپ در این مرحله تمایلی به مذاکره یا آتشبس ندارد و به دنبال تضعیف توانمندیهای تهران از طریق ابزارهای نظامی است.
منابع ایرانی نیز تأکید کردهاند که تهران هیچگونه آتشبسی را پیش از توقف کامل حملات آمریکا و اسرائیل و دریافت غرامت بابت خسارات وارده نخواهد پذیرفت. همزمان با این بنبست دیپلماتیک، دونالد ترامپ از اعزام ناوهای جنگی چندین کشور به تنگه هرمز برای تضمین آزادی کشتیرانی خبر داد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اخلال در تجارت جهانی با واکنش قاطع نیروهای آمریکایی مواجه خواهد شد.