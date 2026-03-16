در پی حملات موشکی یک نفر در امارات جان باخت
مقامهای اماراتی اعلام کردند سامانههای دفاع هوایی این کشور چند موشک و پهپاد شلیکشده از سوی ایران را رهگیری کردهاند
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای دفاع هوایی این کشور چند موشک و پهپاد را که از ایران به سوی منطقه شلیک شده بودند رهگیری و منهدم کردهاند.
بر اساس گزارش دفتر رسانهای ابوظبی که روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، در پی سقوط یک موشک یا قطعهای از آن بر روی یک خودروی غیرنظامی در منطقه «الباهیة» در شمال ابوظبی، یک شهروند فلسطینی جان خود را از دست داد.
مقامهای اماراتی اعلام کردند نهادهای مسئول بلافاصله در محل حادثه حضور یافتهاند و تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. به گفته آنها، وضعیت امنیتی همچنان تحت نظارت دقیق دستگاههای امنیتی قرار دارد.
در همین چارچوب، وزارت دفاع امارات در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد سامانههای دفاع هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران هستند.
در این بیانیه همچنین توضیح داده شده است که صداهای شنیدهشده در منطقه ناشی از عملیات رهگیری موشکها و پهپادها بوده است.