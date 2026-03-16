ترکیه و چند کشور منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات آمریکا و ایران شدند
تشدید تلاشها برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا
یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد آنکارا با همکاری چند کشور خاورمیانه ابتکاری برای آغاز دوبارهی گفتوگوهای واشنگتن و تهران ارائه کرده است.
یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد این کشور با هماهنگی چند دولت خاورمیانه ابتکاری برای ازسرگیری گفتوگوهای میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران ارائه کرده است، اما تاکنون پاسخ مشخصی از طرفهای مربوط دریافت نکردهاند.
این منبع در گفتوگو با خبرگزاری «نووستی» گفت: ترکیه به همراه شماری از کشورهای منطقه پیشنهاد آغاز دوباره مذاکرات میان آمریکا و ایران را مطرح کرده است، اما تا این لحظه هیچ پاسخ مشخص یا نشانه روشنی از سوی طرفهای مرتبط دریافت نشده است.
این تلاشهای دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پیشتر تأکید کرده بود کشورش برای دفاع از خود در هر مدت زمانی آماده است و تهران درخواست آتشبس یا مذاکره نکرده است.
با این حال عراقچی در گفتوگویی با یکی روزنامهها اعلام کرده است: از هر ابتکار منطقهای که بتواند به پایان عادلانه جنگ منجر شود استقبال میکنیم.
وزیر خارجهی ایران همچنین شرط پایان جنگ را ارائهی تضمین برای جلوگیری از تکرار حملات و جبران خسارتها دانسته است.
او در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیتهای مشترک با حضور کشورهای منطقه را نیز مطرح کرده است تا درباره اهدافی که در حملات اخیر مورد هدف قرار گرفتهاند تحقیق و بررسی شود.