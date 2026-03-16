وزیر نفت عراق: مذاکرات با اقلیم کوردستان برای صادرات نفت ادامه دارد
بغداد از اربیل خواسته است اجازه دهد بخشی از نفت کرکوک از طریق خط لولهی اقلیم کوردستان به بندر جیهان صادر شود
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) در یک پیام ویدئویی اعلام کرد بغداد از اقلیم کوردستان خواسته است اجازه دهد بخشی از نفت کرکوک از طریق خط لولههای اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه صادر شود، اما تاکنون دو طرف به توافق نرسیدهاند.
او توضیح داد بهدلیل تنشهای نظامی در منطقهی خلیج فارس و بسته شدن تنگهی هرمز، صادرات نفت عراق از طریق بنادر جنوبی بهطور کامل متوقف شده است. این وضعیت دولت عراق را ناچار کرده است تولید نفت را به کمتر از نصف کاهش دهد و بهدنبال مسیرهای جدید برای صادرات باشد.
وزیر نفت عراق گفت پیش از آغاز جنگ، عراق در چارچوب سهمیه تعیینشده اوپک که ۴.۴ میلیون بشکه در روز بود، روزانه حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق بنادر جنوبی صادر میکرد؛ اما دو تا سه روز پس از شروع درگیریها در منطقه، صادرات نفت متوقف شد.
به گفتهی عبدالغنی، در پی این وضعیت، وزارت نفت ناچار شده است برنامهای فوری برای کاهش تولید نفت اجرا کند و سطح تولید را به حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکهی در روز برساند. این میزان تولید فقط برای تأمین نیازهای داخلی و فعالیت پالایشگاههای جنوب، مرکز و شمال عراق در نظر گرفته شده است؛ پالایشگاههایی که روزانه به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت نیاز دارند، علاوه بر تأمین سوخت نیروگاههای برق.
وزیر نفت عراق درباره یافتن مسیرهای جدید برای صادرات نفت گفت وزارت نفت تلاشهایی را برای انتقال نفت از طریق بندر بانیاس در سوریه و بندر عقبه در اردن آغاز کرده است. بهدلیل نبود خط لوله، قرار است در روزهای آینده مناقصهای برای انتقال نفت با تانکر به این دو کشور برگزار شود.
او درباره صادرات از مسیر ترکیه نیز گفت: «با هەرێمی کوردستان مذاکراتی انجام دادهایم تا اجازه دهند روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه نفت کرکوک از طریق خط لولههای اقلیم به بندر جیهان صادر شود، اما تاکنون به توافق نرسیدهایم.»
عبدالغنی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد بهدلیل شرایط کنونی، فعالیت در بخش بزرگی از میدانهای نفتی متوقف شده است؛ از جمله میدانهای قرنه ۱ و ۲، مجنون، فیحا، حلفایه و بوزرگان.
او افزود در حال حاضر در جنوب عراق تنها دو میدان «رمیله شمالی» و «الزبیر» همراه با میدان گازی سیبه فعال هستند و فعالیت آنها نیز با هدف استخراج گاز همراه برای تأمین سوخت نیروگاههای برق ادامه دارد.
وزیر نفت عراق همچنین به شهروندان اطمینان داد با وجود توقف صادرات نفت، همه پالایشگاهها با حداکثر ظرفیت فعالیت میکنند تا فرآوردههای نفتی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع خانگی (LPG) تأمین شود.
او افزود روزانه حدود ۶ هزار تن گاز مایع تولید میشود و عراق دارای ذخیره راهبردی گاز زیرزمینی است که بیش از ۵۰ هزار تن برآورد میشود و در صورت نیاز به بازار عرضه خواهد شد.