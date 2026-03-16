عبور از تنگه‌ی هرمز نیازمند هماهنگی قبلی با ایران است

1 ساعت پیش

تهران اعلام کرد عبور کشتی‌ها از تنگه‌ی هرمز تحت شرایط مشخص و با هماهنگی قبلی امکان‌پذیر است، اما کشتی‌های متعلق به دشمنان ایران اجازه‌ی عبور ندارند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد تنگه‌ی هرمز به‌طور کامل بسته نشده است و عبور کشتی‌ها از این گذرگاه دریایی تحت شرایط مشخص امکان‌پذیر است.

بقایی در یک نشست خبری گفت کشتی‌ها می‌توانند با رعایت شرایط تعیین‌شده از تنگه‌ی هرمز عبور کنند، به‌جز کشتی‌ها و شناورهایی که از نظر ایران دشمن تلقی می‌شوند.

او تأکید کرد آمریکا، اسرائیل و متحدان آن‌ها نمی‌توانند از تنگه‌ی هرمز برای آسیب رساندن به ایران استفاده کنند و این رویکرد با قوانین بین‌المللی نیز سازگار است.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران همچنین توضیح داد کشورهایی که در حملات نظامی علیه ایران مشارکت ندارند، پس از هماهنگی و دریافت مجوز از نیروهای مسلح ایران می‌توانند از تنگه‌ی هرمز عبور کنند. او یادآور شد که تهران از ابتدا از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند از خاک آن‌ها برای حمله به ایران استفاده شود.

بقایی گفت عبور کشتی‌ها در این تنگه به‌صورت ایمن و بر اساس شرایط تعیین‌شده انجام می‌شود و هدف از این تدابیر حفظ امنیت ایران و جلوگیری از اقدامات خصمانه است. او افزود استفاده از این گذرگاه از سوی نیروها یا کشتی‌های دشمن ممنوع است.

در همین چارچوب، محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد در تنگه هرمز از سوی تهران، در واکنش به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، باعث اختلال گسترده در تأمین انرژی و تجارت جهانی و افزایش قابل توجه قیمت نفت شده است.

بر اساس اعلام اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ده روز نخست جنگ، قیمت گاز در اتحادیه‌ی اروپا ۵۰ درصد و قیمت نفت ۲۷ درصد افزایش یافته است.