اکسیوس: ائتلاف ترامپ برای بازگشایی تنگهی هرمز با مانع روبهرو شده است
بسیاری از متحدان اصلی آمریکا در زمینه مداخله در بازگشایی تنگهی هرمز مرددند
با وجود فشارهای کاخ سفید برای تشکیل ائتلافی بینالمللی جهت بازگشایی تنگهی هرمز، تردید یا مخالفت شماری از متحدان اصلی آمریکا، تلاشهای واشنگتن را با چالش جدی روبهرو کرده است.
گزارش تازهی اکسیوس نشان میدهد تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای تشکیل یک ائتلاف بینالمللی بهمنظور بازگشایی تنگهی هرمز با موانع جدی روبهرو شده و بسیاری از متحدان اصلی آمریکا یا در این زمینه مرددند یا بهصراحت با آن مخالفت کردهاند.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، بریتانیا طرحی اولیه برای شکلدهی به یک نیروی مشترک تهیه کرده، اما کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و ژاپن بهطور رسمی با اعزام ناوهای جنگی به منطقه مخالفت کردهاند.
اکسیوس همچنین گزارش داده است دونالد ترامپ در گفتوگویی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، درباره همکاری پاریس در این پرونده صحبت کرده، اما منابع آگاه میگویند موضع فرانسه همچنان روشن نیست و مکرون نیز تعهد نهایی به ترامپ نداده است.
در همین زمینه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده هیچ تمایلی در درون اتحادیه برای مشارکت در چنین ائتلافی وجود ندارد و تأکید کرده است که این جنگ، جنگ اروپا نیست.
گزارش اکسیوس میافزاید بسته شدن تنگه هرمز و توقف جریان نفت خلیج فارس، به یکی از مهمترین مشکلات پیشروی کاخ سفید تبدیل شده است؛ چرا که تا زمانی که محاصره یا محدودیت اعمالشده از سوی ایران ادامه یابد، ترامپ قادر نخواهد بود پایان جنگ را اعلام کند.
در واکنش به این وضعیت، رئیسجمهوری آمریکا نارضایتی عمیق خود را از کشورهایی ابراز کرده که ایالات متحده سالها از آنها حمایت کرده است. او هشدار داده اگر متحدان واشنگتن اقدام نکنند، این مسئله پیامدهای بسیار منفی برای آینده ناتو خواهد داشت.
به نوشته اکسیوس، برخی ناظران معتقدند لحن تحقیرآمیز و فشارهای تجاری ترامپ علیه متحدان در سال گذشته، از جمله تعرفههای گمرکی، اکنون به عاملی تبدیل شده که این کشورها را از همراهی با درخواستهای واشنگتن برای جنگ علیه ایران بازمیدارد.