تأکید کشورهای خلیج فارس بر تضعیف کامل ایران
پاسخ تند تهران و گسترش حملات اسرائیل
در حالیکه کشورهای حوزهی خلیج فارس خواستار ادامهی حملات تا نابودی توان نظامی ایران هستند، تهران از آمادگی برای جنگی طولانی و رد آتشبس بدون تضمین خبر میدهد و اسرائیل نیز حملات گستردهای به زیرساختهای نظامی ایران انجام داده است.
در ادامهی تشدید تنشها و درگیریهای نظامی در منطقه، مواضع بازیگران اصلی بیش از پیش به سمت تقابل مستقیم سوق یافته است. بر اساس گزارشها، کشورهای حوضهی خلیج فارس از ایالات متحده خواستهاند عملیات نظامی علیه ایران را متوقف نکند تا توان نظامی این کشور بهطور کامل تضعیف شود.
به گزارش رویترز، این کشورها پس از گذشت ۱۸ روز از آغاز درگیریها، تأکید کردهاند که ادامهی قدرت نظامی ایران تهدیدی جدی برای امنیت منطقه، بهویژه در حوزهی انرژی و زیرساختهای اقتصادی است. منابع آگاه میگویند حملات ایران و اختلال در تردد دریایی در تنگهی هرمز از سوی رهبران منطقه بهعنوان عبور از «تمام خطوط قرمز» تلقی شده است.
در همین حال، برخی مقامهای خلیج فارس تصریح کردهاند که در شرایط کنونی تمایلی به آتشبس ندارند و معتقدند تنها راه مهار تهدیدها، وارد کردن ضربهای اساسی به توان نظامی تهران است. با این حال، این کشورها همچنان از ورود مستقیم به جنگ خودداری کردهاند، زیرا نگران واکنشهای متقابل ایران هستند.
در مقابل، موضع تهران نیز حاکی از آمادگی برای ادامهی درگیری است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، اعلام کرده است که کشورش تنها در صورتی آتشبس را میپذیرد که تضمینی برای عدم ازسرگیری جنگ وجود داشته باشد. او تأکید کرد ایران برای یک جنگ طولانی آماده است و تا زمانی که شرایط سیاسی و امنیتی لازم برای رفع تهدیدها فراهم نشود، به درگیری ادامه خواهد داد.
قالیباف همچنین با رد ادعاها دربارهی تضعیف توان نظامی ایران، تصریح کرد که این کشور همچنان از ذخایر کامل موشکی و پهپادی برخوردار است و توان تولید این تجهیزات را با هزینهای پایینتر از سامانههای دفاعی طرف مقابل حفظ کرده است. وی ایالات متحده را عامل بیثباتی در منطقه دانست و گفت استفاده از پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه، ایران را ناگزیر به واکنش کرده است.
همزمان، اسرائیل از گسترش دامنهی عملیات نظامی خود علیه ایران خبر داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که دهها جنگندهی این کشور حملات گستردهای را علیه اهداف امنیتی و نظامی در تهران، شیراز و تبریز انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، در تهران مراکز وابسته به نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و نیروهای بسیج هدف قرار گرفتهاند و همچنین تأسیسات مرتبط با ذخیره و پرتاب پهپادها، موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی تخریب شدهاند. در شیراز نیز مراکز فرماندهی امنیت داخلی و انبارهای موشکی هدف قرار گرفته و در تبریز سامانههای دفاع هوایی مورد حمله واقع شدهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این حملات در چارچوب تلاش برای تضعیف توان نظامی ایران و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی علیه اسرائیل انجام شده است.