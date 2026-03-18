حمله به بزرگترین تأسیسات گاز طبیعی ایران در بوشهر
در پی تشدید تنشهای نظامی، بزرگترین تأسیسات فرآوری گاز طبیعی ایران در استان بوشهر هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.
به گزارش منابع رسانهای اسرائیلی و پایگاه آمریکایی «اکسیوس»، این حمله روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) توسط جنگندههای اسرائیلی انجام شده و تأسیسات گازی «عسلویه» در جنوب و جنوبغربی ایران را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارشها، این عملیات با هماهنگی کامل و رضایت قبلی ایالات متحدهی آمریکا صورت گرفته است. منابع اسرائیلی تأکید کردهاند که این نخستینبار است که زیرساختهای حیاتی انرژی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مستقیماً هدف حمله قرار میگیرد؛ اقدامی که بهعنوان تغییری مهم در راهبرد جنگی تلقی میشود.
همچنین گفته شده است که این حمله در راستای وعدههای قبلی نظامی اسرائیل انجام شده و ممکن است بخشی از آنچه مقامات این کشور از آن بهعنوان «اولین غافلگیری» یاد کردهاند، باشد. وزیر دفاع اسرائیل پیشتر از اجرای اقدامات جدید در این چارچوب خبر داده بود.
در همین حال، یک مقام اسرائیلی به «اکسیوس» اعلام کرده است که این عملیات بدون اطلاع آمریکا نبوده، بلکه با هماهنگی کامل و تأیید پیشین واشینگتن انجام شده است.