ترامپ می‌گوید ما احتیاجی به تنگه‌ی هرمز نداریم

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، در پیامی تند در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشال» به تحولات اخیر منطقه واکنش نشان داد و مواضع خود را درباره‌ی ایران و تنگه‌ی هرمز بیان کرد.

ترامپ روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) در این پیام نوشت: «شگفت‌آور است که اگر به بقایای دولت تروریستی ایران پایان دهیم، چه رخ خواهد داد.» او همچنین در ادامه افزود که بهتر است مسئولیت حفاظت از تنگه‌ی هرمز به کشورهایی واگذار شود که از این مسیر حیاتی بهره‌برداری می‌کنند، زیرا به گفته‌ی او، آمریکا نیازی به آن ندارد.

وی در پایان تأکید کرد که اجرای چنین سیاستی می‌تواند متحدان «بی‌عمل» آمریکا را وادار کند تا سریع‌تر مسئولیت‌پذیر شوند و نقش فعال‌تری ایفا کنند.

تنگه‌ی هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، میان ایران و عمان قرار دارد و حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند. کنترل این گذرگاه راهبردی در اختیار سپاه پاسداران ایران است.

در پی تشدید درگیری‌ها میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، گزارش‌هایی از محدودیت در عبور نفتکش‌ها از این تنگه منتشر شده که به افزایش قیمت جهانی انرژی دامن زده است.