سپاه پاسداران می‌گوید پنج تأسیسات راهبردی انرژی را به عنوان هدف مشروع درنظر گرفته است

سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه‌ای فوری، نسبت به احتمال حمله به چندین تأسیسات مهم انرژی در کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و قطر هشدار داد و خواستار تخلیه‌ی فوری مناطق اطراف این مراکز شد.

این هشدار روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شده و در آن تأکید شده است که پنج تأسیسات راهبردی انرژی به‌عنوان «اهداف مشروع» در نظر گرفته شده‌اند و ممکن است در ساعات آینده مورد حمله قرار گیرند.

بر اساس این بیانیه، این مراکز شامل موارد زیر هستند:

1. پالایشگاه «سامرف» در عربستان سعودی

2. میدان گازی «حسن» در امارات متحده عربی

3. مجتمع صنعتی «جبیل» در عربستان سعودی

4. مجتمع صنعتی و شرکت «مسیعید هلدینگ» در قطر

5. پالایشگاه «راس لفان» (فازهای ۱ و ۲) در قطر

سپاه پاسداران در این پیام تأکید کرده است که پیش‌تر نیز نسبت به سیاست‌های این کشورها هشدار داده شده، اما به گفته این نهاد، آن‌ها همچنان به مسیر خود ادامه داده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که مسئولیت هرگونه پیامد و خسارت احتمالی بر عهده دولت‌های این کشورها خواهد بود. همچنین از شهروندان و کارکنان خواسته شده است برای حفظ جان خود، فوراً مناطق اعلام‌شده را ترک کنند.

این هشدار در حالی صادر شده که تنش‌های منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته و احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها به سایر کشورهای خلیج فارس بیش از پیش مطرح شده است.