هشدار سازمان جهانی بهداشت دربارهی وضعیت بحرانی نظام سلامت در خاورمیانه
ویرانی زیرساختهای بهداشتی فاجعهبار و غیر قابل قبول خواهد بود
مدیر منطقهای سازمان جهانی بهداشت برای خاورمیانه نسبت به پیامدهای حملات مداوم به زیرساختهای بهداشتی در منطقه هشدار داد و این اقدامات را «فاجعهبار و غیرقابل قبول» توصیف کرد.
حنان بلخی، مدیر منطقهای این سازمان، روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) در گفتوگو با نشریه «پولیتیکو» اعلام کرد که نظام سلامت لبنان در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد. به گفته او، این بخش حتی پیش از حملات اخیر نیز تحت فشار شدید بوده و اکنون با افزایش شمار آوارگان، با چالشهای جدیتری مواجه شده است.
وی همچنین نسبت به خطرات ناشی از اختلال در خدمات درمانی، کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی به آب سالم هشدار داد و تأکید کرد که این شرایط میتواند پیامدهای انسانی گستردهای برای مردم لبنان بههمراه داشته باشد.
پیشتر نیز تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، حملات به کارکنان و مراکز درمانی در لبنان را محکوم کرده و تأکید کرده بود که هدف قرار دادن کادر پزشکی یا استفاده نظامی از مراکز درمانی، بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه بههیچوجه قابل قبول نیست.
در همین حال، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل در دوم مارس ۲۰۲۶، دستکم ۳۲ نفر از کارکنان بخش سلامت کشته و ۵۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
تنشهای نظامی در منطقه از اوایل مارس شدت گرفته است؛ بهگونهای که حزبالله لبنان در واکنش به تحولات اخیر، حملاتی را با موشک و پهپاد علیه اسرائیل انجام داده و در مقابل، اسرائیل نیز با حملات هوایی گسترده، مواضع این گروه در جنوب بیروت و مناطق جنوبی و شرقی لبنان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که به کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامیده است.